Sénégal: Porfirio Fisac De Diego - "Les Lions doivent se battre pour gagner chaque match"

Dakar — L'entraîneur des Lions du basket, Porfirio Fisac De Diego, estime que l'équipe nationale du Sénégal doit être "forte et mature" et se "bagarrer pour gagner chaque match", dans le cadre de l'Afrobasket 2017 (8-16 septembre).

"Une étape vient de se terminer et c'est une chose complétement différente qui va commencer en Tunisie", a-t-il dit en conférence de presse, dimanche soir, à Dakar, au sujet de la qualification du Sénégal pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2017.

"L'équipe doit être forte et mature, courageuse et intelligente, sinon, on ne gagnera rien. On devra se bagarrer pour gagner chaque match", a soutenu le technicien à l'issue du dernier match contre le Mozambique, remporté par le Sénégal (80-49).

Cette victoire est la troisième du Sénégal en autant de sorties. Les Lions avaient également remporté leurs deux premiers matchs contre l'Afrique du Sud (83-44) et l'Egypte (87-52).

"Avant le match, j'ai dit aux joueurs que les sensations qu'ils peuvent vivre ici (à Dakar) seront différentes ailleurs. Je suis très heureux de mes joueurs, ils ont transmis cette ferveur au public", s'est réjoui Porfirio Fisac De Diego.

Il s'est félicité de l'apport du public sénégalais lors de la phase de poules à Dakar, ce qui va selon lui manquer aux Lions en Tunisie, a regretté le technicien.

"Je demande que le prochain Afrobasket soit joué ici à Dakar, mais juste la finale", a ironisé Porfirio Fisac De Diego, selon qui avec l'apport des supporters, "il serait très difficile" pour une équipe de battre les Lions à Dakar.

Auteurs d'un parcours sans faute à ce stade, les Lions du Sénégal ont terminé leaders de la poule D avec trois victoires en autant de sorties.

Le choc Maroc-Egypte sera l'autre affiche des quarts de finale pour les équipes dont les poules (B et D) étaient basées à Dakar. Les Marocains ont terminé leaders de la poule B, l'Egypte ayant fini deuxième de la poule D derrière le Sénégal.

Dans les poules A et C logées à Tunis, les quarts de finale vont opposer la Tunisie à la République démocratique du Congo et le Nigeria au Cameroun.

La capitale tunisienne va abriter quarts de finale, les demi-finales et la finale de l'Afrobasket, une compétition co-organisée par le Sénégal et la Tunisie.