Il faut donc combattre les menaces à caractère militaire, ainsi que les terreaux socio-économiques comme la misère et la pauvreté, bref les questions de développement, par la prévention et des actions globales, de sorte à endiguer les possibilités de radicalisation des populations, selon le directeur du CESDS. Puisque c'est sur cela que se fonde la menace terroriste, selon lui. Le CESDS se veut un laboratoire d'idées, qui n'a cependant pas vocation à faire exécuter les conclusions du colloque par les exécutifs des Etats.

En réduisant les flux illicites d'argent qui le financent, on réduit les possibilités du terrorisme. D'où ces deux luttes à mener ensemble, avec fermeté, à son avis. La capacitation des Etats au niveau des outils de défense et de sécurité est, de son point de vue, une démarche impérative, dans la mesure où une partie de la lutte contre le terrorisme est une lutte armée.

Pour une démarche englobante et intégrante qui prend en compte les menaces classiques et le terrorisme, la solution devra être globale, à entendre le directeur du CESDS. Pour lui, on ne peut pas lutter contre le terrorisme en négligeant les petits trafics qui ont cour dans certaines zones. « Si nous gagnons la lutte contre le grand banditisme, nous fragilisons le terrorisme », puisque « ce qui est dimensionnant dans les caractéristiques du terrorisme, c'est que le terrorisme travaille à la connexion avec différents phénomènes tels les trafics illicites, la criminalité », foi du colonel Auguste Denise Barry.

