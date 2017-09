Sénégal: La communicante sénégalaise Marie DIOP polit l'image de la société minière IAMGold

La sénégalaise Marie DIOP prend du coffre. Précédemment chargée de la diplomatie économique comptant pour les affaires de commerce au British Embassy à Dakar, elle vient d'être recrutée par la junior minière canadienne, IAMGold qui exploite la mine d'or d'Essakane.

Une grosse pêche pour les investisseurs canadiens qui misent sur son talent et professionnalisme de savoir faire et de mieux vendre l'image de IAMGold au Burkina où elle s'active depuis quelques années. Son périmètre d'intervention va au delà du Burkina, puisque Marie DIOP déroulera la stratégie communinication de la société minière canadienne dans toute la Zone ouest-africaine.

Son pedigree est indiscutable et force admiration. Elle est une ex-pensionnaire de la très prestigieuse université de commerce et business, « The Nottingham Trent University » au Canada où elle y décrocha son diplôme de Commerce international. Marie DIOP drivait depuis avril 2015 la direction des affaires corporatives de la société IAMGold.

La Société IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire canadienne possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents et cotée à la Bourse de Toronto (New York). Au Burkina Faso, la société exploite la Mine d'Or d'ESSAKANE l'une des plus grandes compagnies minières du pays.

Fin juin 2017 , la mine affichait une belle performance avec une production de 112 006 once d'or.