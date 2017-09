Ile Maurice: Miss Mauritius - Cinq prétendantes fustigent l'administration et claquent la porte

«Comme toutes les petites filles, nous rêvions de la couronne mais nous sommes déçues. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir participer à ce concours. Lors du photoshoot dont parle Yukti, on nous a demandé d'être à l'heure mais le photographe était, lui, très en retard. On nous a empêché d'aller acheter à manger. Les jurés pour les différents concours n'étaient pas à la hauteur», a déploré Donna Diane Kim Soo.

«On mérite mieux.» Cinq candidates ont décidé de quitter le concours, évoquant des problèmes au niveau de l'administration, d'un manque de respect à leur égard et de rupture de contrat. Donna Diane Loo Siow Fa Kim Soo, Yukti Gopal, Serina Soobaroyen, Priscilla Beegoo et Cecilia Collet étaient face à la presse, ce lundi 11 septembre. Yukti Gopal a avancé avoir pris cette décision après le premier photoshoot car elle soutient avoir dû attendre des heures avant d'avoir à manger. Yukti Gopal a ensuite changé d'avis après avoir été rassurée par le comité organisateur qui lui a affirmé que «cela ne se reproduira pas.»

