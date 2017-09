Ile Maurice: Hemant Kumar Juddoo - «La Lodge of Friendship a des membres partout, des avocats, médecins, ingénieurs, architectes... »

interview

La franc-maçonnerie a ouvert les portes de son temple à Phoenix le dimanche 10 septembre 2017. C'était dans le cadre des 300 ans de la grande loge unie d'Angleterre et le 140e anniversaire de la Lodge of Friendship qui se trouve, elle, à Maurice. Le point avec Hemant Kumar Juddoo, franc-maçon de la loge anglaise et responsable de l'organisation des portes ouvertes.

Combien d'initiés compte votre loge ?

La Lodge of Friendship n°1696, constitution anglaise, a 140 ans. Nous comptons une centaine de membres.

Par contre, nous n'avons aucun élément féminin car la grande loge d'Angleterre est encore fermée. Mais, il y a d'autres obédiences où il y a des franc-maçonnes.

De votre centaine de membres, combien de parlementaires comptez-vous ?

Je ne peux vous dévoiler leur nombre ni leur identité. C'est à eux de vous dire s'ils sont francs-maçons ou pas. Chaque membre est libre de faire partie de n'importe quelle institution, que ce soit le Parlement ou la fonction publique. Nous avons des membres partout, dans toutes les sphères de la vie - avocats, médecins, ingénieurs, architectes.

Des magistrats et des juges aussi ?

Je ne peux vous répondre directement. Je ne peux pas mêler la franc-maçonnerie à ces institutions. Quelqu'un est franc-maçon de cœur et il fait un travail sur lui-même. Avoir des connotations avec des institutions, c'est aller dans un chemin dangereux.

Combien des cinq Premiers ministres que nous avons eus sont francs-maçons ?

Nous sommes dans la franc-maçonnerie anglaise. Nous n'avons que 100 membres alors qu'il y a plus de 500, 600 francs-maçons à Maurice. Il y a d'autres obédiences comme la franc-maçonnerie française, écossaise, irlandaise, la grande loge de Maurice. Je ne pourrai savoir si les personnes citées sont dans d'autres obédiences.

Donc, la loge anglaise n'a pas eu de Premier ministre parmi ses membres ?

Je ne peux répondre à cette question. Nous sommes en train d'ouvrir la franc-maçonnerie au public, pas pour essayer de découvrir qui est franc-maçon, mais pour démystifier la franc-maçonnerie dans la tête des gens.

Si jamais il y a un Premier ministre ou les cinq qui sont francs-maçons, je pense que ce serait meilleur pour le pays. La franc-maçonnerie nous montre qu'il faut avoir une rectitude dans nos actions, être de bons citoyens, respecter les lois, ne pas chercher des faveurs à gauche et à droite et ne pas tremper dans la corruption.

Combien de fois par semaine organisez-vous vos tenues (réunions) ?

La Lodge of Friendship a dix tenues par an. Donc, une fois par mois. Nous ne nous rencontrons pas aux mois de décembre et janvier parce que nous sommes en vacances. En sus de la réunion régulière, nous avons aussi des réunions d'instructions pour la formation des jeunes qui rejoignent la franc-maçonnerie.

Est-ce que votre unique objectif est le perfectionnement de l'humanité ?

La franc-maçonnerie est le perfectionnement de soi-même d'abord. Si on n'est pas bien dans notre peau, dans notre âme, notre esprit ou notre cœur, comment faire du bien pour l'humanité ? Les francs-maçons doivent essentiellement travailler sur eux-mêmes et être des messagers pour la société.

A ce jour comment avez-vous contribué au perfectionnement du pays ?

Pas seulement à Maurice. Dans de grands pays, il y a des traces laissées par des francs-maçons de par leur travail effectué. Winston Churchill, George Washington, Swami Vivekananda étaient francs-maçons.

Comment faire pour devenir franc-maçon ?

Quelqu'un qui voudrait nous rejoindre doit faire une demande ou il passe par un franc-maçon qu'il connaît. Sa demande est ensuite étudiée par des comités.

Le candidat doit par ailleurs avoir un casier judiciaire vierge. Il ne doit pas avoir commis de crime. La personne doit aussi être croyante et accepte qu'il y ait quelqu'un qui est supérieur à lui. Chez nous, on dit, he has to believe in God. Le God peut être de toutes les communautés.

Quel est le montant de la cotisation à la Lodge de Friendship ?

La cotisation est annuelle. On paye un montant très minime de Rs 3 500 à Rs 4 000 par an et puis nous avons à payer pour les repas après les réunions, les agapes. Il y a d'autres activités comme le somptueux banquet des dames avec les épouses des francs-maçons. Aussi une family day avec les enfants. La famille est impliquée dans tout ce qu'on fait.

Combien de temple comptez-vous ?

La franc-maçonnerie anglaise compte un seul temple à Maurice. Nous nous rencontrons ici à Phœnix. C'est un bâtiment maçonnique qui date de plus de 100 ans quand les Britanniques étaient ici. Il appartient à la Lodge of Friendship 1696.

Il y a d'autres loges qui se rencontrent ici. La loge écossaise, irlandaise et la grande loge de Maurice. Il y a d'autres temples pour d'autres obédiences.

Il s'agit bien d'une tenue blanche que vous avez organisée aujourd'hui (NdlR, dimanche 10 septembre). Uniquement ce que le grand public peut voir...

Nous ne cachons rien. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ce n'est pas la tenue blanche. Vous avez vu en chair et en os, notre président, notre vénérable maître, portant le tablier, la collerette. Malheureusement, nous ne pouvons ouvrir nos tenues au public. C'est comme une réunion d'un conseil d'administration ou une assemblée générale qui n'est pas ouverte au public. Nous avons nous aussi nos principes à respecter.

Les rites d'initiation sont donc bel et bien secrets ?

Comme le Dr Jivanji (le vénérable maître de la loge anglaise) a dit à l'intérieur, ces rites sont disponibles sur Internet, mais il y a des passages dedans que nous faisons dans le temple, basés sur le symbolisme de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie anglaise se calque surtout sur l'allégorie du temple du King Salomon à Jérusalem. On a toujours dit que ce temple est un temple parfait. Nous nous basons sur cette allégorie pour parfaire nos membres.

Comment vous différenciez-vous des Rosicruciens et des Illuminatis?

(Il réfléchit) La Rose-croix, ce sont des degrés supérieurs dans la franc-maçonnerie. Je peux vous parler de la franc-maçonnerie symbolique du premier aux trois degrés. Il y a des rites de quatrième à 33e degré, à savoir, des loges de perfection. Plus vous montez en franc-maçonnerie après le 3e degré, plus vous allez dans des loges où il y a beaucoup plus à apprendre, à comprendre, à s'instruire.

La Rose-croix fait partie de cette franc-maçonnerie des hauts gradés. Je pense qu'ils font la même chose que nous mais différemment. Pas de conception satanique ou n'importe quoi. Nous sommes des gens normaux. Nous avons des émotions comme tout le monde.

Et des Illuminatis ?

C'est cette perception différente associée à la franc-maçonnerie. Il s'agit là de mauvaises informations qui ont été communiquées à l'époque où la franc-maçonnerie prenait son existence trois, quatre siècles de cela. L'Eglise essayait de donner des messages à ses disciples pour leur dire de ne pas entrer dans la franc-maçonnerie car à l'époque elle croyait que ça allait être une compétition à la religion.

La franc-maçonnerie n'est pas une religion. Nous sommes apolitiques. Si un de nos membres veut faire de la politique, il est libre de son choix.