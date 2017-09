Sénégal/Burkina Faso: Match à rejouer des Lions - Pape Diouf dit comprendre "la frustration" des adversaires du Sénégal

"Je comprends la réaction de certaines personnes qui lient cette décision de la Fifa à la nationalité de sa secrétaire générale. Si je peux comprendre cette idée, on ne peut pas la défendre et c'est faire preuve de mauvaise foi ou de méconnaissance des arcanes du football mondial", a-t-il dit.

"Si j'étais Burkinabè et/ou Capverdien, je m'opposerais et je me plaindrais après cette décision de la Fifa qui donne une nouvelle chance au Sénégal qui peinait dans le groupe de qualification", a indiqué Pape Diouf, ajoutant cependant s'en réjouir en tant que Sénégalais.

Dakar — L'ancien président de l'Olympique de Marseille (Ligue 1 française), Pape Diouf, a dit comprendre les réactions du Burkina Faso et du Cap-Vert, après la décision de la Fifa de faire rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal, une décision qui "donne une chance supplémentaire" à l'équipe du Sénégal dans la course à la qualification pour le Mondial 2018.

