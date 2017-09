Mauritanie: Les touristes bientôt de retour en Mauritanie ?

interview

Plusieurs tours operator français vont de nouveau proposer d'ici la fin de l'année des voyages dans ce pays. La sécurité des touristes y serait de nouveau assurée.

La Mauritanie. C'est peu dire que le pays a fait rêver des générations de touristes mais il était depuis 10 ans quasiment interdit aux touristes occidentaux...depuis l'assassinat de 4 touristes français dans le sud du pays, c'était en 2007.

Le meurtre avait été revendiqué par l'organisation terroriste al quaïda et quasiment du jour au lendemain les touristes avaient quitté le pays, les liaisons aériennes avaient été supprimés, et les organisateurs de voyages ne proposaient plus cette destination dans leurs catalogues.

Un coup dur pour le pays car à cette époque le tourisme avait la cote, il rapportait pas mal d'argent, le gouvernement mauritanien prévoyait même de recevoir au moins 300 000 touristes à l'horizon 2010. Mais depuis quelques semaines plusieurs tour operator nous annoncent qu'ils vont de nouveau organiser des voyages en Mauritanie... les premiers départs sont même prévu en décembre prochain.

Est ce que cela veut dire que le pays est totalement sécurisé ?

Hélas ce n'est pas aussi simple... alors première chose... il y a ce que dit le ministère français des affaires étrangères qui a longtemps classé la Mauritanieen zone rouge c'est à dire pour faire simple qui n'interdisait pas aux touristes de s'y rendre mais qu'il déconseillait très vivement la destination aux éventuels touristes.

Mais ces temps derniers le quai d'Orsay a revu sa position en ne déconseillant plus que les zones frontalières avec l'Algérie et le Mali... résultat on peut à priori ne nouveau se rendre dans la partie la plus mythique du pays à savoir le désert situé au nord entre Atar et Chinguetti. Et d'ailleurs les organisateurs de voyages se sont déjà rendus à de multiples reprises en Mauritanie avec notamment un ancien Général de l'armée française spécialiste de la zone pour vérifier le niveau de sécurité sur place...

Quel sera le programme pour les futurs voyageurs ?

Du désert et encore du désert car la Mauritanie cela a toujours été la destination de rêve pour tous les amateurs de randonnée de trek dans le désert... Alors c'est physique mais tout est parfaitement organisé à savoir par exemple que toutes les équipes locales en charge de la logistique partent systématiquement plusieurs heures avant le groupe pour installer les points de repos et surtout pour préparer les repas... du coup vous pouvez vous concentrer uniquement sur l'aventure la découverte et les paysages... et puis à priori les déplacements se font à pied mais si vous avez ... un petit coup de mou comme l'on dit et bien pour pourrez rejoindre le bivouac à dos de chameau.

Quel prix pour l'aventure ?

Comptez autour de 1000 euros par personne au départ de Paris avec vol sur des avions de la compagnie française ASL airlines l'ancienne aéropostale.

Enfin faut il être uniquement amateur de randonnée dans le désert pour se rendre en Mauritanie ?

Non vous pouvez aussi vous rendre à Nouakchott... la capitale... qui n'est pas envahie par les touristes loin s'en faut et ensuite profiter des 700 km de plage de sable blanc du pays face à l'atlantique c'est totalement dépaysant et loin des zones de forte concentration touristique.