Cameroun: Rennes - Gerzino Nyamsi savoure

Titularisé pour la première fois en Ligue 1 avec Rennes dimanche au vélodrome, Gerzino Nyamsi ne peut pas rêver mieux. Le défenseur, qui a joué dans la charnière centrale avec Joris Gnagnon, a tenu la baraque et peut lui aussi se réjouir de la victoire (3-1) obtenue chez les Phocéens.

« Franchement, c'était une très belle soirée. Sur le plan collectif déjà, parce qu'on a gagné et que c'était important de passer cette période difficile. Et puis sur le plan personnel... C'était magnifique au niveau des sensations. Le Vélodrome pour une première titularisation, je ne pouvais pas rêver mieux je pense. Comme ça c'est bien passé pour nous, c'est encore plus magnifique », a-t-il confié à nos confrères de Ouest-France.

« J'ai abordé le match comme n'importe quel match. En me disant : "Ça reste du football". Je suis parti dans l'optique que ça allait bien se passer, sans me mettre plus de pression que cela ».