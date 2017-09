Guinée: Le mouvement social la Troisième Dynamique 2020 lance ses activités

Il a poursuivi que déjà les ainés de la Guinée ont complètement dénaturé le sens de l'unité nationale. C'est pourquoi la Troisième Dynamique ferra en sorte que la formation et l'information commence d'abord au niveau des jeunes qui d'ailleurs à travers la formation qu'ils ont organisé en leadership, pourra motiver et informer d'autres jeunes pour adhérer à leurs idéaux.

Le formateur, Ibrahima Kalil Diané, a profité de cette rencontre pour inviter l'Etat de s'investir dans la formation des jeunes. « L'économie et le social sont tellement liés, donc c'est important que nos Etats s'impliquent pour pouvoir former et trouver de l'emploi à cette jeunesse. Et pouvoir promouvoir l'unité nationale parce que sans unité nationale on ne pourra pas parler de développement », a-t-il indiqué avant d'ajouter que la formation s'est bien passée, parce qu'ils ont eu à faire des simulations des jeux de rôle lors de la formation.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.