Sénégal: Samba Sy dit mesurer "l'étendue de la tâche et la densité de la charge"

Il a exprimé sa gratitude à l'égard du chef de l'Etat, Macky Sall, soulignant être habité par un "sentiment de bonheur" et "un sentiment de redevabilité à l'endroit des personnes" qui l'ont "porté à la tête de son parti, le Parti de l'indépendance et du travail (PIT).

"Je mesure l'étendue de la tâche, la densité de la charge, le poids des responsabilités et j'ai pu toucher du doigt la volonté de réussir. Tout cela conjugué ensemble me met dans une posture de quelqu'un qui veut servir la République à côté d'une tutelle qui est déterminée à bâtir un Sénégal pour tous et de tous", a-t-il souligné au sortir du Conseil des ministres de rentrée au Palais de la République

