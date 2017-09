Sénégal: Le docteur Mame Thierno Dieng veut s'engager "dans de gros efforts d'éducation populaire"

"Je pensais que je passerais ma vie à enseigner et à soigner. Le fait de me mettre dans cette fonction, c'est véritablement une mise à l'épreuve. Cela d'autant que le secteur qui m'a été confié ne semble pas être en conformité avec ma qualification de dermatologue", a-t-il fait valoir.

"Je remercie le chef de l'Etat d'autant plus que ma nomination est une surprise pour beaucoup de Sénégalais, parce que je n'ai pas un parcours qui me disposait à cette fonction", a souligné l'intéressé.

Dakar — Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Docteur Mame Thierno Dieng, a souligné lundi sa volonté de s'engager "dans de gros efforts d'éducation populaire pour une appropriation du "concept d'environnement et de développement durable".

