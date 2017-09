Sénégal: Cécile Tassin Pelzer - L'adoption d'un PCET, une nécessité pour Dakar

"A cet effet, l'implication des CL est plus qu'un devoir, c'est une urgence, une responsabilité que nous élus locaux, devront saisir et agir pour garantir une viabilité de nos territoires", a-t-elle martelé.

A l'en croire, l'enjeu est de taille, car au Sénégal, les écosystèmes naturels, la biodiversité et le cadre de vie des populations deviennent de plus en plus vulnérables face au changement climatique et à la pression liée au développement socio-économique.

De plus, il participera à l'amélioration de la gouvernance urbaine de la ville de Dakar pour une transition énergétique et écologique, a-t-elle estimé.

Avec ce financement, a-t-elle souligné, la ville de Dakar pourra accorder une attention particulière à l'efficacité énergétique en tant que moteur d'un développement local sensible au changement climatique et à l'énergie à l'horizon 2030.

Il s'agit d'une "convention lancée à la COP21 à Paris, concrétisée lors de la COP22 à Marrakech (... ), dans le cadre de laquelle des villes se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et leurs consommations d'énergie grâce à l'adoption et à la mise en œuvre d'un plan d'action pour l'énergie durable", a-t-elle rappelé.

Selon elle, le projet PCET de la ville de Dakar s'inscrit dans le cadre d'une initiative de l'UE dite "Convention des maires", réunissant des villes en dehors des limites de l'UE, notamment en Europe du Sud et de l'Est, en Asie centrale mais aussi en Afrique subsaharienne.

La chef de coopération de l'UE présidait la cérémonie de lancement du PCET de la ville de Dakar, en présence des représentants des villes de Nouakchott (Mauritanie) et de Bamako (Mali) et de l'adjointe au maire de la ville de Dakar, Soham Wardini.

