Burundi: Une rentrée scolaire sans écoles privées

Les écoles privées ne bénéficient pas de subventions du gouvernement. Avec des frais scolaires variant entre cinquante à cent milles francs burundais par an (25 à 50 euros), elles doivent s'équiper en matériels didactiques, payer les enseignants et le loyer de leurs locaux.

"Les inspections ont été effectuées et le constat est que les propriétaires de ces écoles privées ne veulent pas mettre en application les normes édictées par le ministère, particulièrement au niveau de l'adéquation des équipements. La majorité d'entre eux mettent plus en avant plus la recherche du profit."

Onze écoles paramédicales ont également été fermées par ordonnance du ministère de la Santé publique. Ces écoles sont accusées de mettre en avant leur succès économique et de manquer d'équipements adéquats, martèle Philippe Nzobonariba, secrétaire général et porte-parole du gouvernement.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.