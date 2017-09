Afrique de l'Ouest: Alerte rouge sur les rives du fleuve Niger

Officiellement, cette situation d'augmentation du niveau du cours d'eau est directement liée aux fortes pluies qui s'abattent depuis trois mois sur la région. Mais Assane Adamou va plus loin. Cet hydraulogue nigérien à la retraite pointe une conséquence des changements climatiques et de la déforestation. Il s'en explique dans une interview accordée à la Deutsche Welle.

Après Niamey, les inondations causées par la crue du fleuve Niger gagnent deux villes du Nord du Bénin. De source digne de foi, les villes de Karimama et de Malanville sont placées en alerte rouge. Le week-end écoulé, l'Autorité du Bassin du fleuve Niger (ABN) avertissait du risque d'inondations au Bénin et au Nígéria.

Suite à des pluies diluviennes sur le Mali et le Niger, le fleuve Niger sort de son lit. L'augmentation exceptionnelle du niveau de l'eau entraîne des inondations au Niger, au Bénin et au Nigeria que traverse le fleuve.

