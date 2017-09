Angola: L'importation de biens atteint un million de tonnes

Dans le secteur des exportations, le port de Namibe a été à la tête avec 73,15% de la cargaison, suivi des ports du Soyo (12,8%) et de Luanda (10,16%). Le granit et les autres pierres représentant 52,9%, le bois brut (8,11%) et la farine de poisson (5,47%) ont été les principaux produits exportés d'Angola au cours de la période considérée.

Dans cette période, l'importateur principal a été la Nova Cimangola, qui a importé 132. 824,27 tonnes de clinker (8,76%), en baisse de 70.616,33 tonnes par rapport au premier trimestre de 2016, enregistrant une chute de 34 , 71%. La Biocom (5,16%) et la Cimenfort Industrial (3,9%) sont les entreprises classées deuxième et troisième respectivement.

La baisse de la charge importée a été de -5,13%, et le Clinker a été de nouveau la cargaison la plus importante représentant 10,6%, avec 161.317,3 tonnes importées au premier trimestre de cette période, moins 126.384,77 par rapport à la même période homologue de 2016, avec une baisse de l'importation maritime de Clinker de 43,93%.

