Togo: Un mardi qui s'annonce tendu

C'est aussi pour les membres de l'opposition l'occasion d'afficher leur unité. « Depuis beaucoup d'années, c'est la première fois que l'opposition se retrouve dans une démarche unitaire, avec un objectif clair et concis, se félicite Nathaniel Olympio, du Groupe des six. On voit toutes les forces démocratiques se mettre ensemble avec le chef de file de l'opposition, qui décident de poser les mêmes actes, avec le même objectif. Ceci est extrêmement important. »

La session extraordinaire de ce mardi sera à huit clos, a déclaré à la télévision nationale le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Il a également précisé que, selon le règlement intérieur de l'Assemblée, toute question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour ne fait l'objet de débat. C'est dire que le projet de loi portant sur la révision des articles 52, 59 et 60 de la Constitution, qui prend en compte la limitation des mandats et le scrutin à deux tours, ne sera donc pas discuté.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.