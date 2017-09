Cameroun: Lutte contre Boko Haram - Des zones affectées reprennent vie

Des sources indiquent que ce serait grâce à un arrangement entre le gouvernement et lui, que l'ancien… Plus »

Lors de cette descente sur le terrain, le haut gradé nigérian qui a récemment pris les commandes de la FMM a sillonné les 14 postes avancés placés le long de la frontière, ainsi que le poste de commandement de l'opération nigériane Lafia Dolé, engagée dans la lutte contre Boko Haram et basée à Banki au Nigeria. Cette visite a permis au tout nouveau patron de la FMM de booster le moral des troupes au front en les rassurant que « la fin de Boko Haram est très proche ». Il en a profité pour rendre visite aux autorités civiles et militaires de la région de l'Extrême-Nord.

Pour ce dernier, c'est évident que l'espoir renait des cendres de la désolation et des ruines provoquées par Boko Haram. L'occasion a été donnée à la presse camerounaise de vivre en direct le quotidien des populations qui retournent progressivement dans leur localité et de discuter avec les militaires du Cameroun déployés dans le département du Mayo-Sava d'une part et en République fédérale du Nigeria dans l'Etat de Borno, d'autre part. C'était lors de la visite de prise de prise de contact du commandant de la Force multinationale (FMM), le général de division Lucky Irabor.

