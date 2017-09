Afrique de l'Ouest: G5 Sahel - Le ballet diplomatique du président malien IBK

Il faut s'assurer de la participation comme prévue de tous les pays membre aux futures opérations militaires. Ce mardi, le président malien est attendu à N'Djamena et à Niamey, avec en poche, le même message. Cohésion donc. Mais également détermination et moyens de lutte contre le terrorisme.

Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz est arrivé tard dans la nuit ce lundi 11 septembre à Bamako. Si rien d'officiel n'a filtré de ses entretiens avec le président malien IBK, les discussions ont porté sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, selon des sources proches des deux délégations. Le Mali et la Mauritanie sont membres de la Force conjointe G5, aux côtés du Burkina, du Tchad et du Niger. Et ce mardi 12 septembre, le président malien IBK est attendu dans ces deux derniers pays.

