Burkina Faso: Victimes de l'insurrection et du coup d'Etat manqué - Les familles dénoncent les « balbutiements » de la justice

« L'insurrection du peuple burkinabè des 30 et 31 octobre 2014 et le coup d'Etat manqué du 16 septembre 2015 marqueront à jamais l'histoire politique et sociale du Burkina Faso. Lors de ces évènements, des hommes, des femmes et des enfants ont payé de leur sang pour la justice et la vraie démocratie. Mais les parents des victimes sont toujours meurtris », a indiqué le secrétaire général de l'APVCE.

A l'approche de la commémoration du du putsch avorté du 16 septembre 2015, l'Association des parents des victimes du coup d'Etat manqué (APVCE) et l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 (UFMIP) montent au créneau pour dénoncer la lenteur de la justice sur lesdits dossiers. Ils ont animé conjointement une conférence de presse, le lundi 11 septembre 2017 à Ouagadougou, pour réclamer justice pour les victimes, aussi bien du coup d'Etat que de l'insurrection populaire.

Les familles des victimes de l'insurrection populaire de 2014 et du coup d'Etat manqué de septembre 2015, ont animé une conférence de presse, le lundi 11 septembre 2017 à Ouagadougou. Elles dénoncent « les balbutiements de notre justice » et interpellent les acteurs sur la gestion de ces deux dossiers.

