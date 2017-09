Burkina Faso: Insurrection populaire et putsch manqué de 2015 - Les familles des victimes réclament toujours justice

Les responsables de la coordination des Comités de défense et d'approfondissement des acquis de… Plus »

Une promesse dont ils disent attendre toujours la concrétisation. En attendant, sur les banderoles des conférenciers, on pouvait lire ceci : « Haute cour de Justice, les familles endeuillées te regardent », « Les orphelins, les veufs et veuves, dans leur silence rongeur, te regardent ».

« Lorsque nos réclamations et doléances seront satisfaites pour que nos martyrs reposent en paix », a répondu le président de l'UFMIP, Victor Pouahoulabou. Et quand est-ce que l'Union estimera-t-elle que les martyrs reposent en paix ?

« Que ceux qui sont en liberté provisoire regagnent le cachot », a-t-il réclamé, tout en notant que depuis trois ans, lui et ses camarades de l'UFMIP réclament justice, de façon légitime, pour les victimes de l'insurrection et du coup d'Etat de 2015 mais en vain.

Une conférence de presse pour informer l'opinion publique de ce qui se passe au sujet des familles des martyrs de l'insurrection. C'est le but du point de presse animé par Patrice Bazié, secrétaire général de l'UFMIP, et ses camarades.

L'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire (UFMIP) qui se compose de l'Association des parents des victimes du coup d'Etat et des familles des victimes de l'insurrection populaire, a invité les autorités, le 11 septembre dernier, à Ouagadougou, à rendre justice aux martyrs. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à la Maison des jeunes et de la culture de Ouagadougou.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.