Congo-Kinshasa: Tripartite CNSA-gouvernement-Céni - La réunion interinstitutionnelle balise la voie

L'autre écueil qui risque de plomber le processus électoral est celui lié au financement des scrutins. À l'heure actuelle où l'État congolais éprouve de sérieux problèmes de trésorerie, l'option pour le recours au vote semi-électronique est celle adoptée par la Céni dont le président n'a pas manqué, à cette occasion, d'en présenter l'économie. Pour Corneille Naanga, la seule manière de contourner le déficit constaté dans le financement des élections est de recourir à la machine à voter qui fait épargner au trésor public 400 millions de dollars avec un bulletin de vote très réduit. Le chef de l'État, à en croire le compte-rendu, a exhorté les uns et les autres à adhérer aux propositions faites par l'institution électorale qui, par le fait même, balise la voie à la tripartite CNSA-gouvernement-Céni censée pousser plus loin la réflexion.

Si le processus électoral poursuit allègrement son bonhomme de chemin, il y a lieu de dire qu'il n'est pas exempté de certains couacs qui rendent laborieux son déroulement. C'est notamment le cas de quelques lois spécifiques en attente d'être votées et adoptées au Parlement, en l'occurrence la loi électorale et celle portant répartition des sièges, sans lesquelles il sera difficile de conduire le processus à bon port. Il va de soi que la prochaine session parlementaire ordinaire qui s'ouvre le 15 septembre sera de tous les enjeux puisqu'elle est censée doter la Céni de ces deux instruments juridiques nécessaires à son fonctionnement optimal.

À en croire le compte-rendu de la réunion faite par le vice-Premier ministre chargé de l'Intérieur, Ramazani Shadari, faisant office de porte-parole occasionnel, le processus électoral est sur la bonne voie. La Céni est proche d'atteindre le seuil de 45 millions d'enrôlés qu'elle s'est fixé initialement d'autant plus qu'à quelques mois de la clôture des opérations d'enrôlement sur l'ensemble du territoire national, 42 millions d'électeurs ont déjà été enregistrés. Les trois autres millions d'électeurs restants proviendront sans doute des provinces du Grand Kasaï et de Lomami où les opérations ont déjà débuté avec la formation des membres des bureaux d'enrôlement. Là-dessus, il a été indiqué que les premières cartes d'électeur seront délivrées à Kananga et Tshikapa à partir de ce mardi 12 septembre.

