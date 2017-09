Burkina Faso: Concours directs pour personnes en situation de handicap - 348 candidats pour 41 postes

Les responsables de la coordination des Comités de défense et d'approfondissement des acquis de… Plus »

« Pour les prochaines échéances, nous centraliserons les difficultés et réfléchirons avec les représentants des candidats pour une organisation encore plus parfaite », a promis Souleymane Lengané.

Cette fois-ci, ce sont des concours directs. Et je pense que pour une première, c'est bon à prendre », s'est réjoui le président de l'Union nationale des Associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants (UN-ABPAM), Christophe Oulé. A l'entendre, ces concours permettront aux futurs admis d'intégrer la Fonction publique.

348 candidats pour la plupart handicapés visuels et auditifs ont composé aux épreuves écrites des concours d'attaché en droits humains, d'adjoint de secrétariat, de secrétaire de direction, d'agents spécialistes en gestion des ressources humaines, d'adjoints sociaux, d'éducateurs sociaux et d'aides archivistes. Il y a 41 postes à pourvoir. C'était le samedi 9 septembre 2017, à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM), à Ouagadougou, le centre unique de composition.

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a lancé, le samedi 09 septembre 2017 à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM), les épreuves écrites des concours directs au profit des candidats vivant avec un handicap.

