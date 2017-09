Burkina Faso: A Galatasaray, on insiste sur le cas de Préjuce Nacoulma

Les responsables de la coordination des Comités de défense et d'approfondissement des acquis de… Plus »

En effet, le portier Daouda Diakité et le médian Moussa Yédan se sont engagés un an en faveur de l'AS Tanda.

L'attaquant burkinabè titulaire a été remplacé à la 76e mn. 6e journée en Belgique et 2e but en 2 matches pour le jeune attaquant burkinabè Boureima Hassane Bandé (18 ans, 2 matches, 2 buts). Entré en jeu à la 56e mn, c'est lui qui a permis à son équipe Mechelen (13e) d'éviter la défaite en égalisant à la 79e mn face à KV Oostende. Au Maroc, le championnat est à sa toute première journée. Journée au cours de laquelle le RSB Berkane avec Issouf Dayo qui a disputé tout le match a été corrigé à domicile 0-3 par Ittihad Tanger.

Lui aussi a été remplaçant pour le match nul (1-1) de son équipe Lille (15e) face à Bordeaux. Par contre, Lyon (3e) a gagné Guingamp 2-1 avec Bertrand Traoré (22 ans, 5 matches, 1 but) titulaire et remplacé à 2 minutes de la fin. Match nul (1-1) a été le résultat qui a sanctionné la rencontre entre Saint Etienne (4e) et Angers. Bryan Dabo (25 ans, 5 matches, 2 buts) a disputé l'entièreté de la rencontre. Victoire importante (1-2) de l'équipe d'Issiaka Ouédraogo (29 ans, 5 matches) Wolfsberger AC (5e) sur le terrain de Austria Wien lors de la 7e journée du championnat autrichien.

Préjuce Nakoulma ne devrait plus être nantais bien longtemps. L'attaquant burkinabé (30 ans), n'était pas dans le groupe lors du déplacement victorieux de Nantes à Montpellier à l'occasion de la 5e journée de Ligue 1. Selon nos confrères de «20 Minutes», Il serait en partance vers la Turquie et Galatasaray.

Le probable départ de Préjuce Nakoulma reste l'actualité brûlante des footballeurs burkinabè expatriés. Le 2e but en autant de matchs de Boureima Hassane Bandé et le déferlement de joueurs burkinabè dans le championnat égyptien font partie entre autres des bonnes nouvelles.

