Burkina Faso: Bitumage de l'axe Dédougou/Tougan - Les travailleurs de SOROUBAT mécontents

A l'occasion, monsieur Ali Sangla, délégué du personnel, s'est posé les questions suivantes : Si un de nos collègues meurt et n'a pas de parent ici, où le corps sera-t-il déposé? Etant donné que beaucoup de personnes viennent d'horizons divers et que leur seule famille c'est leurs collègues de travail, quelles sont les procédures prévues en la matière ?

La société nous a fait comprendre qu'elle allait former une délégation pour y aller. Les ouvriers ont alors décidé, dans une synergie d'action, d'aller à l'enterrement. On a marché de la base au cimetière qui fait environ 11 kilomètres, pour assister à l'enterrement.

C'est des travailleurs remontés contre leur administration que nous avons trouvés hier lundi 11 septembre aux environs de 8h30mn à la base de la société chargée du bitumage de la RN10 Dédougou-Tougan, SOROUBAT. Camions, camionnettes et autres engins étaient parqués et l'heure était aux pourparlers.

