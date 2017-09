Burkina Faso: Programme national du secteur rural - L'harmonisation du document de référentiel en débats

Les acteurs du Programme national du secteur rural II (PNSR II) sont en atelier du 11 au 15 septembre 2017 à Ouagadougou, sur la revue de cohérence dudit programme.

Ils vont prendre en compte, toutes les critiques et observations, en vue d'améliorer la qualité du document.

La mise en œuvre du Programme national du secteur rural (PNSR) de 2011-2015 n'a pas pris en compte certaines thématiques telles que la nutrition et la protection sociale.

En plus, l'évaluation a fait ressortir selon le Secrétaire permanent de la Coordination des politiques sectorielles agricoles (SP/CPSA), Dr Amadou Sidibé, que le dispositif de suivi-évaluation n'avait pas été pleinement opérationnel et avait un nombre pléthorique d'indicateurs à renseigner.

C'est dans l'optique d'harmoniser le document du PNSR II que le SP/CPSA, en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) tient un atelier technique du 11 au 15 septembre 2017 à Ouagadougou. Il réunit une équipe de la FAO et les parties prenantes nationales impliquées dans la formation et la mise en œuvre du PNSRII. Il s'agira pour les acteurs du programme, d'analyser d'une part, la structuration du PNSR II, d'intégrer les aspects relatifs aux priorités régionales dans le document.

Impliquer les populations à la base

D'autre part, ils vont définir un cadre de résultats et de mesure de rendement, avec des indicateurs d'impacts, d'effets et de produits, qui vont contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux et internationaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour le SP/CPSA, Dr Sidibé, le PNSR II s'inscrit dans une vision du gouvernement de participer à la mise en œuvre de la déclaration de Malabo en 2014, sur la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture en Afrique, pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie aux populations.

« Avec le PNSR II, nous avons pris des dispositions afin que les populations locales soient au mieux impliquées à travers leurs différentes structures », a-t-il ajouté. Le représentant de la FAO au Burkina Faso, Aristide Ongone Obame, a pour sa part affirmé la disponibilité de son institution à apporter son appui technique au gouvernement burkinabè dans sa recherche d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au pays des Hommes intègres. Il a indiqué que le document, une fois validé, va constituer le cadre d'opérationnalisation de la Stratégie de développement rural (SDR) à l'horizon 2025 et du volet développement rural du Plan national de développement économique et social (PNDES), pour la période 2016-2020.

« Dans le PNSR II, il est stipulé qu"à l'horizon 2025, l'agriculture burkinabè sera moderne, compétitive, durable et moteur de la croissance économique, fondée sur des exploitations familiales et des entreprises agricoles performantes et assurant à tous les Burkinabè, un accès aux aliments nécessaires pour mener une vie saine active », a avancé M. Obame. Et Dr Sidibé de renchérir que le document qui sera amendé aux termes des cinq jours d'échanges sera à la portée de tous les ministères en charge du secteur rural.