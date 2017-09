Burkina Faso: Médias d'Etat - Des agents de la RTB et de Sidwaya à l'école des meilleurs plans marketing

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Remis Fulgance Dandjinou, a lancé le 11 septembre 2017 à Koudougou, l'atelier de formation conjoint RTB-Sidwaya aux techniques de gestion commerciale et marketing.

Durant cinq jours, des agents issus de ces deux médias se familiariseront aux techniques d'élaboration de plan marketing.

La Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) et les Editions Sidwaya, les deux médias d'Etat du Burkina Faso, souhaitent améliorer leur stratégie marketing et commerciale pour de meilleures performances. Ainsi, les deux directions générales organisent du 11 au 15 septembre 2017 à Koudougou, un atelier conjoint à l'intention de 25 de leurs agents. Le top de départ de la formation a été donné hier par le ministre de la Communication, Remis Fulgance Dandjinou, entouré des directeurs généraux de la RTB, Danielle Bougaïré et des Editions Sidwaya, Rabankhi Abou-Bâkr Zida.

Au cours des cinq jours de formation, les agents issus des directions commerciales et marketing des deux médias se verront inculquer le réflexe de la démarche et des fondamentaux du marketing. Ils seront outillés notamment sur l'étude de marché, la veille stratégique, le e-marketing et le marketing mix. Ils renforceront aussi leur capacité sur les techniques d'élaboration de plan marketing. Les travaux consisteront en des exposés théoriques suivis de débats pour une meilleure appropriation du contenu des modules. Des cas pratiques seront également menés dans l'optique de favoriser l'implication de tous les participants.

En phase avec le PNDES

En lançant l'atelier, le ministre Rémis Fulgance Dandjinou s'est référé à l'analyse diagnostique de la situation économique et sociale du PNDES qui a mis en évidence le sous-développement et l'inadéquation du capital humain avec les besoins de l'économie burkinabè. Une analyse qui a conduit à l'identification de l'axe stratégique 2, « développer le capital humain » dans le but de la transformation structurelle attendue de la mise en œuvre du PNDES. Au niveau sectoriel, et plus précisément dans celui des médias, le renforcement des capacités du personnel reste un défi majeur pour le développement des médias marqué aujourd'hui par l'avènement de la Télévision numérique de terre (TNT), le foisonnement des nouveaux médias et la facilité d'accès aux médias internationaux.

Ce qui bouleverse le paysage audiovisuel au Burkina Faso, a souligné le ministre de la Communication. Il a estimé qu'au regard du rôle-clé des ressources humaines dans le développement de toute entreprise humaine et plus particulièrement les médias, l'enjeu de taille est d'assurer la disponibilité d'un capital humain compétitif et suffisant dans les différents compartiments de la chaîne de production de l'information ainsi que dans la gestion administrative, commerciale et marketing.

Pour les deux directeurs commerciaux, Paul Ismaël Bicaba de Sidwaya et Boukary Ouédraogo de la RTB, cette formation de Koudougou vient à point nommé car nombre de leurs agents ne disposent pas de bagages techniques nécessaires pour accomplir à bien leurs missions. Et ce, parce qu'ils sont pour l'essentiel des journalistes reconvertis en agents commerciaux et marketing. Selon eux, ce premier atelier annonce donc la tenue d'autres sessions de formation. A noter que la formation de Koudougou est assurée par le coach formateur, Azize Bamogo, bien connu dans le secteur des médias, car possédant une connaissance théorique approfondie et une expérience dans le domaine du marketing.