Tunisie: Le CA est très loin du compte

On n'y est pas encore, mais nul doute qu'une troisième défaite de rang créerait un sacré remous dans un club qui coule, match après match ! Il ne faut pas se voiler la face. Ce que fait le CA n'est pas cohérent. Son bloc est incroyable de fébrilité. Et on ne peut décidément jamais savoir sur quel pied danser avec ce CA-là ! Renversant en Coupe de la CAF, le Club Africain est absent et même désespérant en championnat ! S'il continue ainsi, il va sérieusement compliquer sa quête d'une place d'accessit, même si nous n'en sommes qu'au début de la compétition.

Derrière, en seconde période, la défense, flottante à souhait, a eu autant de mal à contenir les contre-attaques des joueurs aghlabides. Et ce qui devait arriver arriva. Incursion de Ben Dahnous et heading gagnant de Christopher. Le CA est K.O. Il n'arrivera même pas à accrocher le point du nul.

Il s'enfonce un peu plus et n'entrevoit pas le bout du tunnel.

Il faut dire que les assauts clubistes étaient désordonnés plus qu'incessants. Finalement, ils ont perdu gros. La JSK, quant à elle, a retrouvé le sourire et peut voir venir. C'est inquiétant pour les Tunisois, totalement hors du coup depuis quelque temps.

