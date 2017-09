Tunisie: «Nous méritions au moins le match nul»

Changement de stratégie

Montassar Louhichi reconnaît que, lors des deux premières sorties face au CA et l'ESS, il a fait un peu fausse route et opté pour un système de jeu vieux de plus de cinquante ans, celui de l'Inter de Milan de Hélenia Herrera des années soixante et soixante-dix avec 10 joueurs derrière et un seul en pointe. Résultat : cartons jaunes à la pelle, un rouge devant l'Etoile et une véritable débâcle.

Le match nul avec l'ESZ à Gabès a fini par le convaincre qu'il devait changer son fusil d'épaule et délaisser cette vieille stratégie qui n'a pas été payante. Et il n'avait pas à trop se creuser les méninges pour trouver la solution de rechange. Il n'avait qu'à abandonner le bloc très bas et jouer plus équilibré, plus haut avec un milieu de terrain bien meublé qui ferme les accès à la zone arrière qui quadrille et verrouille les issues mais qui travaille aussi la transition rapide de la phase défensive vers l'action offensive, la création et la construction du jeu.

Surtout qu'il a sous la main un des meilleurs effectifs des clubs du milieu de tableau, avec un arsenal offensif redoutable et riche en éléments de valeur. Quand on a deux joueurs de couloir et de percussion aussi vivaces et bon techniciens avec crochets, dribbles courts et vitesse de course comme Fahmi Kacem et Seïfeddine Jerbi, le deuxième ayant fait sensation la saison écoulée avec l'USTataouine et un duo d'attaquants de pointe, Slim Mezlini-Lamjed Ameur qui pèche rarement par son manque d'efficacité devant les buts, on ne peut que se mordre les doigts de ne pas avoir pensé à s'en servir et utilisé à bon escient dès la première journée.

Quand on a une arrière-garde des plus solides, une véritable forteresse, avec Ali Ayari dans les buts, Bilel Ben Brahim et Achraf Zouaghi sur les deux flancs, le trio Houcem Zralli. Ali Abdelaziz Guechi-Saddam Ben Aziza comme arrières centraux grands gabarits et assez robustes, on n'a pas de soucis à se faire côté défensif.

La venue et la confirmation de Achraf Zouaghi sur le côté gauche ont permis de libérer complètement Abdelhalim Darragi qui occupait auparavant ce poste même par intermittence pour une tâche offensive comme demi de couloir gauche capable avec son pied gauche magique, les rapides remontées du terrain, une très bonne technique de créer le surnombre dans la zone des 30 mètres adverses et de donner les dernières passes décisives.

Surtout que les deux joueurs sentinelles à l'entrejeu, Skander Agrebi (axial) et Nidhal Saïed (demi droit) se consacrent exclusivité et efficacement au travail de récupération et de ratissage. Ce n'est donc pas un problème d'effectif dont a voulu parler Montacer Louhichi au terme du match contre l'Espérance. Mais c'est surtout une question de bonne gestion technique de ce groupe que pas mal d'équipes lui envient et de ressources financières pour l'instant inexistantes.