Tunisie: «Les bons plans de la galerie Elbirou»

Dans ce sens et dans le but de donner une nouvelle ambiance intérieure à la galerie d'art Elbirou -- qui se veut multifonctionnelle via la multiplication de ses activités artistiques (exposition, projection de films, spectacles musicaux et de théâtre, ateliers... )--, une sélection d'étudiants de l'Isbas inscrits en première année master professionnel en architecture d'intérieur ont conçu des planches de l'avant-projet de réaménagement de la galerie Elbirou -- affichées, fixées et exposées dans cet espace -- et dont les thèmes artistiques et plastiques sont inspirés d'éléments et de matériaux (tubes métalliques, cordes, bois brut, tubes carrés...).

Le vernissage de cette exposition originale de design architectural titrée: «Les bons plans de la galerie Elbirou» a eu lieu le samedi 9 septembre.

Bientôt, un nouveau look architectural sera donné à la galerie.Manel Mlayah et Soumaya Halloul -- toutes deux enseignantes de design-espace à l'Isbas -- ont encadré les travaux artistiques et techniques des étudiants chargés de l'aménagement de la galerie et exposés sous le titre : «Les bons plans de la galerie Elbirou». Les meilleurs travaux exposés reviennent à une équipe formée de 7 étudiantes et d'un seul étudiant, à savoir : Khaoula Alaya, Sarra Zendah, Dorra B.Ahmed, Faten Hamza, Aziza Jouhri, Souhir Kahla, Radhia Taguez et Houssem B.Selma.

De ce fait, la galerie aura dans le futur proche un nouveau look et ce dans ses deux niveaux : le sous-sol et le rez-de-chaussée qui abriteront des espaces modulables et malléables au gré des activités qui les animent. C'est ainsi que le sous-sol sera dédié aux activités audiovisuelles (projection de films, spectacles de musique et de théâtre... ), tandis que le rez-de-chaussée sera occupé par les activités culturelles soit temporaires, soit permanentes (expositions, présentation de livres et dédicace, conférences...).