Tunisie: La « Madjer » de Khazri !

La blessure contractée par Fabrice Ondama en début de semaine s'est avérée plus sérieuse que prévu. L'attaquant congolais souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou. Il subira une opération et sera éloigné des terrains pendant six mois. Une absence problématique pour le Club Africain.

Les deux internationaux tunisiens, Wahbi Khazri et Aymen Abdennour, ont joué leur premier match depuis leurs transferts. Le premier s'est montré en forme, inscrivant un but à la Madjer dès la deuxième minute de jeu avant de trouver le poteau en seconde période. Quant à l'ancien axial de Valence, il a été remplacé à la 72e minute après avoir ressenti des douleurs au niveau de la cuisse. A noter que Abdennour a été crédité d'une note médiocre par L'Equipe, à savoir, 2/10 !

