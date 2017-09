Tunisie: Le match qu'il ne faut surtout pas rater...

Une qualification en demi-finale de la Ligue des champions donnerait des ailes à Faouzi Benzarti et ses joueurs qui, une fois l'épisode d'Al Ahly clôturé, auront à affronter l'Etoile à Sousse pour le compte de la cinquième journée du championnat. C'est dire que le staff technique et les joueurs ont intérêt à bien négocier la double confrontation contre Al Ahly, d'autant que la Ligue des champions africaine demeure l'objectif principal pour lequel Faouzi Benzarti et certains joueurs ont été engagés.

A un joueur près

Samedi dernier, Moez Ben Chérifia et ses camarades ont livré leur plus mauvais match des dix derniers mois. Encore heureux qu'ils aient remporté la victoire malgré le visage pâle qu'ils ont présenté face une formation gabésienne qui leur a donné du fil à retordre.

On ne sait pas si on doit mettre la piètre prestation de l'équipe, samedi dernier, sur le dos de la fatigue des internationaux après le déplacement à Kinshasa ou sur la tête qui était ailleurs, les esprits étant portés sur le match aller contre Al Ahly, mais les faits sont là : les « Sang et Or » ont gagné, mais sans la manière. Et ce qui est quelque peu inquiétant quand on sait que Faouzi Benzarti a aligné, à un joueur près, la formation rentrante qui donnera la réplique à Al Ahly du Caire, samedi prochain à partir de 18h00 (H.T) sur la pelouse du stade Borj Al Arabe en Alexandrie.

Bguir et Khénissi, deux atouts non négligeables

Faouzi Benzarti retrouve la C1 africaine avec deux atouts majeurs. Il y a d'abord Yassine Khénissi, suspendu lors de la dernière sortie face à Saint Georges. Il y aussi Saâd Bguir, blessé en sélection nationale et que le staff technique a préféré ménager samedi dernier face à l'Avenir de Gabès pour qu'il puisse récupérer à 100 %.

Bref, le staff technique aura toutes les cartes en main, samedi prochain à Alexandrie. Les « Sang et Or » ont tout intérêt à réussir le déplacement en Egypte et retenir la leçon de l'échec de 2012 en finale de la Ligue des champions face au même adversaire. C'est dire que prendre option au match aller sera le meilleur scénario pour mettre un pied en demi-finale.