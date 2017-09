Tunisie: La loi du plus fort

Des Etoilés entreprenants

Ces deux constats ont fait que , sur le terrain, le jeu n'a pas atteint un très haut niveau. L'ESS est une grande équipe, on n'en doute pas. Elle est classée première. Elle disputera, dimanche prochain, un match contre Al Ahly de Tripoli dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions. Sa victoire est , autrement dit, amplement méritée. Et , l'ESS était capable d'alourdir le score à plusieurs reprises.

Elle avait la mainmise sur la partie, dès le départ, intimidant l'adversaire et l'acculant dans sa zone. Elle a effectué un pressing continu, dos au vent, et n'a baissé légèrement le rythme qu'une fois le but réussi. En deuxième période, elle n'a pas changé de tactique, contraignant l'ESZ à ne pas opter pour l'attaque. En face, Lassaâd Maâmmar dispose d'un effectif jeune mais limité. La formation alignée a fait de son mieux pour être à la hauteur de la tâche et surprendre, pourquoi pas, le leader. Les consignes étaient claires. En première mi-temps, les joueurs n'ont pas quitté leur zone.

Une seule tentative, effectuée sur contre attaque, n'a pas inquiété Belbouli. Au second half, ils ont tenté d'avancer un peu dans l'espoir d'égaliser et de revenir dans la partie, mais l'inexpérience, la fatigue, le manque d'homogénéité, l'absence de soutien au porteur de la balle, les passes longues en profondeur sans précision étaient au rendez-vous . Cela ne veut pas dire que Maâmmar n'a pas fait du bon travail. Au contraire, la progression de l'ensemble, d'un match à l'autre, est visible. C'est l'unique défaite sur le terrain; et l'adversaire s'appelle l'ESS. Avec le renforcement du groupe par Chaker Regueï, Hatem Slama et Chiheb Frej, dans les prochains jours, le rendement sera meilleur.