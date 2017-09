Burkina Faso: Assemblée nationale - Les immenses défis de Bala Alassane Sakandé

Les responsables de la coordination des Comités de défense et d'approfondissement des acquis de… Plus »

Il ne lui reste maintenant qu'à apporter la preuve qu'il a la vision d'un homme d'Etat et l'audace d'un patriote. On attend de voir. Bon vent à vous, Excellence !

D'ailleurs, cela fait partie des attributions que lui confère la Constitution. Et par ces temps qui courent où la corruption semble gangrener bien des secteurs du pays, et où certains projets et programmes donnent l'impression d'être bâclés pour permettre à une minorité de se la couler douce, Bala Alassane Sakandé doit mettre un point d'honneur à s'inscrire dans le sens de la moralisation de la vie politique. Sous Salifou Diallo, beaucoup de lièvres

Et dans l'histoire politique du Burkina, jamais un président de l'Assemblée nationale n'a eu le courage de remonter les bretelles, peut-on dire, à un Premier ministre à propos de certains aspects de la politique gouvernementale. Cela, Salifou Diallo l'a fait et ce n'est pas pour déplaire à bien des Burkinabè.

Et lorsqu'il s'agit d'un décès, cette posture revêt pratiquement une dimension sacrée. Et tous les Africains se rejoignent pratiquement pour observer religieusement cette règle qui nous vient de la nuit des temps. Chapeau bas donc aux députés. C'est la preuve, s'il en est encore besoin, que les Burkinabè sont un grand

Cela dit, l'on comprend le pourquoi de ce vote quasi soviétique. Toutefois, en plus de la personnalité de l'heureux élu, les circonstances ont dû décider les uns et les autres à faire fi de leurs obédiences politiques pour lui accorder leurs suffrages. En effet, quand le malheur frappe une famille, ses membres doivent faire bloc pour ne pas donner aux autres l'image d'une famille désunie.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.