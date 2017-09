Cameroun: Listes électorales - Où sont les femmes ?

Ici, comme dans certaines autres régions du pays, ces aspects ont encore une forte incidence sur l'action de la femme, notamment dans le champ politique. Pourtant les initiatives pour intéresser les femmes à la chose politique ne manquent pas. Depuis le début de l'année 2017, les organisations de la société civile, les médias, les réseaux sociaux et plusieurs acteurs politiques se sont activés pour promouvoir la vulgarisation de la participation politique des femmes. Malgré cela, le résultat se fait toujours attendre. Même si ces actions, comme on peut, hélas le constater, tardent à porter des fruits.

La publication des chiffres d'inscrits sur les listes électorales la semaine dernière par Elections Cameroon (ELECAM) a révélé une faible participation des femmes. Malgré leur poids démographique considéré comme un véritable atout, elles brillent par leur timidité dans les rangs des inscrits. Pourtant, dans les résultats du dernier Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) le Cameroun compte un peu plus de 10 millions de femmes, sur une population évaluée à un peu plus de 20 millions d'habitants. L'ensemble des inscriptions par région présente par ailleurs de nombreux écarts entre les hommes et les femmes.

