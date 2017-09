Congo-Kinshasa: Autonomisation socio-économique - Me Alice Mirimo Kabetsi appelle les jeunes de la CBCO à l'action

Pour la directrice générale du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS), la jeunesse constituait une force et une opportunité pour la Nation. Les rôles des jeunes, a-t-elle dit, est très déterminant dans la construction de la paix et de la bonne gouvernance, la sauvegarde de l'environnement ainsi que la construction d'une classe moyenne pour l'émergence de la croissance économique et la création des emplois des jeunes en RDC.

Dans une conférence tenue le 9 septembre au Secrétariat général de la 15e Communauté baptiste du Congo (CBCO), la directrice générale du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS), Me Alice Mirimo Kabetsi, a appelé les jeunes réunis au sein de l'Association des jeunes baptistes du Congo à l'action en vue de la création de la classe moyenne en RDC et l'autonomisation socio-économique des jeunes. « Le pus grand défi est notre implication en tant que jeunes comme acteur de développement et non seulement come cible des actions en tant qu'avenir du pays », a-t-elle insisté.

La DG du FNPSS a, en effet, expliqué à l'assistance composée des jeunes baptistes venus de tous les districts de la ville de Kinshasa qu'en RDC, les jeunes représentent plus de 50 % de la population, estimée à plus de 70 millions d'habitants et font partie des couches défavorisées. Pour Me Alice Mirimo Kabetsi, la participation des jeunes dans la construction de la paix, la création d'emplois, la résolution des conflits, la bonne gouvernance, la responsabilisation, la situation socio-économique et politique, la sauvegarde de l'environnement ainsi que le développement des jeunes et les droits de l'Homme en RDC demeure un défi majeur.

Redynamisation du FNPSS

Décrivant des maux ou les antivaleurs qui rongent la société congolaise dont l'assombrissement de la situation socio-économique de la population, impunité, la discrimination, le clientélisme, le tribalisme, la flatterie, la corruption, l'insécurité, le favoritisme, l'utilisation des jeunes par des politiciens comme marchepieds, la pénurie d'emploi des jeunes, l'inadéquation entre la formation et les opportunités d'emplois, les injustices sociales, l'attentisme, etc., la DG du FNPSS a conduit la réflexion de la jeunesse présente dans la salle sur deux points. Il s'est agi du processus d'instauration des mécanismes socioéconomique des groups défavorisés et vulnérables en RDC ainsi que de l'appel à l'action pour une autonomisation socioéconomique effective de la jeunesse, en général, et de la jeunesse chrétienne, en particulier.

Me Alice Mirimo a, ici, mis l'accent sur la protection sociale, notant que ce processus se résumait par la restauration du rôle régalien du ministère chargé des Affaires sociales en RDC, par la redynamisation de l'établissement public FNPSS. Elle a, en effet, expliqué tous les efforts fournis par le gouvernement à la suite du mot d'ordre du chef de l'État, Joseph Kabila, qui avait consacré l'année du cinquantenaire du pays au social, sonnant ainsi le déclenchement du processus de redynamisation du Fonds national de promotion et de service social, l'ancien Fonds du bien-être indigène.

Pour la DG du FNPSS, la vision et la perspective sont de mettre le Congolais au centre des préoccupations politiques et de le considérer comme la première richesse de la RDC. « C'est nous qui allons transformer le potentiel contenu dans le sol et le sous-sol en véritable richesse de la RDC », a-t-elle dit, pour briser le cycle de l'extrême pauvreté.

Doter le pays d'une classe moyenne

Notant que l'émergence de la RDC passait par l'essor des classes moyennes et relevant les défis pour ce faire, Me Alice Mirimo a étalé le plan social présidentiel proposé par le FNPSS pour la construction d'une classe moyenne en RDC, qui l'a conduite à lancer un appel à la jeunesse, en l'appelant à l'action. « Levons nous et agissons. La délivrance de ce pays est entre nos mains. Ce pays nous appartient tous. Que chacun y mette sa main pour bâtir et créer ensemble une véritable classe moyenne », a-t-elle dit. Pour la DG du FNPSS, si la jeunesse restait dans l'attentisme, le désintéressement, le découragement, l'indifférence, le clientélisme, la flatterie et l'ignorance, il sera difficile de saisir les opportunités et d'agir.