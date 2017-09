Congo-Kinshasa: Remise-reprise à l'Eglise du Christ au pays - André Bokundoa salue le savoir-faire de Marini Bodho !

"Je suis content parce que vous dites : venez à moi chaque fois que vous avez besoin d'une explication. Merci beaucoup parce que nous allons continuer à apprendre chez notre maître". Tel a été le message du Révérend André Bokundoa, Président national entrant de l'Eglise du Christ au Congo à Marini Bodho, président sortant, lors de la cérémonie de passation des pouvoirs hier, lundi 11 septembre 2017. Un message qui n'a pas laissé Mgr Marini indifférent. Ce dernier a rétorqué en disant : "Je suis très heureux que vous soyez venu me remplacer avant que Dieu m'ait appelé vers lui. (... ) Je suis content de céder cette place à une personne de confiance". Au fond, Marini Bodho a souligné que le temps n'est plus aux critiques. Il faut, plutôt, critiquer avec les actes.

Il sied de signaler que Mgr Marini Bodho a remis au Révérend Docteur Bokundoa un tas de documents contenant la constitution de l'ECC, ce que dit le synode national de l'ECC pour lire et relire afin d'avoir une idée claire du fonctionnement de l'Eglise en attendant son installation officielle. En effet, les deux hommes de Dieu ont procédé à la signature du procès-verbal sous l'œil vigilant du modérateur national Unda Gabriel.

L'Eglise du Christ au Congo se lance dans une nouvelle histoire qui commence avec un nouveau leader à la tête.

Accompagné de ses coéquipiers (Révérend Nyamuke, 1er Vice-président et Milenge Mwenelwata, réélu 2ème Vice-président), le Révérend Dr Bokundoa a tenu à rendre grâce à Dieu qui a permis que cette cérémonie de passation des pouvoirs se passe dans la bonté. "Je voudrais vous remercier (Papa Marini) parce que vous avez été mon enseignant et, sans cette matière je ne serai pas devenu ce que je suis. La tâche est lourde. Nous n'allons pas la transporter seuls mais avec l'aide du Seigneur et le conseil de vous tous ici présent. Aidez-nous à bien faire le travail. Nous allons transformer l'Eglise", a précisé le Rév. Dr Bokundoa.

Il sied de souligner qu'avec son cursus tant spirituel qu'intellectuel, cet homme de Dieu, ressortissant du Grand Equateur va, avec l'aide du Saint Esprit, accomplir sa mission au sein de l'ECC. Aussi, avec son savoir-faire, les protestantes et protestants bénéficieront davantage de sa politique sociale pour la promotion de la paix, des actions humanitaires et droits humains.

Bokundoa-bo-Likabe apporte sa pierre à la construction de l'ECC, surtout qu'il est doué à la valorisation et rentabilisation immobilière des patrimoines de la communauté.

Vision de Bokundoa pour l'ECC

Il a une vision claire et nette. De surcroit, une vision attendue de tous les protestants. André Bokundoa-bo-Likabe jure de consolider l'unité de l'ECC ; amorcer ensemble avec tous les protestants un vaste programme de développement durable ; favoriser l'émergence des Communautés membres avec les apports internes et externes ; faciliter le cadre de collaboration entre la présidence de l'ECC et les différentes communautés membres ; repenser la vision évangélique de l'ECC par la mise en place des programmes et projets ayant pour objectif le renforcement permanent des capacités des cadres à tous les niveaux ; impliquer l'ECC sur les questions liées aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance et à la protection de l'environnement. Enfin, il veut faciliter et harmoniser le cadre de collaboration entre l'ECC et l'Etat congolais.