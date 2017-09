Congo-Kinshasa: Expo Béton 2017 - Steve Mbikayi et Bamanisa éteignent les lampions

C'est le dimanche 10 septembre que l'Expo Béton 2017, la deuxième édition organisée au complexe Shark Club de la Gombe, a fermé ses portes.

Toutefois, la cérémonie de clôture de ce salon de Construction et des infrastructures était intervenue un jour avant, c'est-à-dire, le samedi 9 septembre et ce, d'autant plus que la journée du dimanche était, largement, consacrée aux visites guidées dans plusieurs sites spéciaux notamment, du secteur de construction. C'est, en effet, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, ESU, Steve Mbikayi, ainsi que l'initiateur de cet Expo, Jean Bamanisa, qui ont clôturé ladite foire. Centré sur le grand thème : «planification et aménagement des zones résidentielles et industrielles des agglomérations urbaines congolaises : Défis, Enjeux et Perspectives», cet événement a rassemblé, signale-t-on, les acteurs économiques, professeurs et constructeurs, tant nationaux qu'internationaux.

Hormis les visites guidées, ces quatre journées ont été marquées par des expositions, des ventes professionnelles dans les stands, des présentations des entreprises ainsi que des conférences-débats entre les participants. D'éminentes personnalités ont animé des conférences, organisées dans la grande salle du Shark Club. Ce, en rapport avec les sujets qui leurs ont été choisis par le comité d'organisation. Dans la droite ligne de ces quatre jours, il faut indiquer qu'ils ont été d'une grande importance pour les entreprises, étudiants, ingénieurs et tous les participants à cet événement.

Promotion

A l'instar d'autres foires qui s'organisent dans le monde, en général, et en RD. Congo, en particulier, l'Expo Béton 2017 a, vraisemblablement, servi de cadre pour divers entreprises qui y ont exposé leurs biens et vulgarisé leurs services. Plusieurs œuvres notamment, des plans architecturaux de divers bureaux d'études, ont été exposées dans les stands. Une chose qui a permis aux dites structures de promouvoir leurs produits et services et, en même temps, aux clients-visiteurs d'acheter aux prix promotionnels biens et services.

Formation

Notons que les participants à ces conférences organisées durant ces trois jours de grandes activités, soit jeudi, vendredi et samedi, ont été abondamment instruits. Cela, sur plusieurs thèmes repartis selon des sessions telles que l'Habita, industrie, infrastructures, aménagement, financement et autres. Puisque la plupart des conférenciers qui ont animé des fora au cours de ce salon de la construction et des infrastructures sont de grands professeurs d'universités, c'est-à-dire, des experts dans leurs domaines, il serait inconcevable qu'aucune personne n'ait appris des nouvelles notions lors de cette foire.

Le mixage de plusieurs domaines, l'une des mérites de l'Expo Béton, a, sans doute, favorisé l'échange des coordonnées entre ingénieurs, entrepreneurs, ou participants d'autres titres et qualités.

Primes

Au cours de ce salon de construction, un jeux concours a été aussi organisé et ce, pour quatre sections. La section d'urbanisme et architecture, construction et travaux publics, électrotechnique et électromécanique ainsi que les beaux-arts. De ce fait, 69 étudiants ont participé audit concours et au finish, 10 meilleurs lauréats, découlant de ces domaines sus-énumérés, ont été primés. Hormis, d'autres prix remis indépendamment par les entreprises partenaires, le comité d'organisation a remis la somme de 300$ aux premiers et celle de 250$ aux seconds.