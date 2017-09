Congo-Kinshasa: Ça bouge au FONAREF - Bientôt un nouveau système fiscal pour attirer les investisseurs !

La capitale Rd. Congolaise abrite, depuis lundi 11 septembre 2017, pour la toute première fois, un Forum national sur la réforme du système fiscal en République démocratique du Congo.

Un succès pour le ministre des Finances, Henri Yav Mulang, au regard du diagnostic objectif posé sur un système fiscal asphyxiant, tracassier, non compétitif, entrainant ainsi la fuite des investisseurs vers les pays voisins. Ce forum pourrait aboutir à un nouveau système fiscal qui permettrait d'attirer les investisseurs, apaiser le climat des affaires et éradiquer tous les maux dont souffre le système fiscal et de rechercher les solutions en vue de l'instauration d'une fiscalité souple, simple, compétitive, attractive et à rendement élevé. Ce n'est pas un séminaire de trop, prévient Henri Yav aux participants. "C'est le début d'un processus qui conduira une réforme en profondeur du système fiscal. Il y a nécessité de sortir des chantiers battus grâce à cette approche participative qui met autour d'une table toutes les parties prenantes", a-t-il expliqué.

Dans la foulée des missions d'investigation du Gouvernement effectuées en province sur la fraude fiscale et la contrebande, le Président de la République ne s'est jamais désengagé de ses efforts pour arriver à une mobilisation des ressources internes. Il patronne, à ce jour, un Forum important sur le système fiscal congolais. Le Vice-premier Ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, a ouvert les travaux qui prendront quatre jours, au Pullman Hôtel. Ils permettront aux participants de surmonter les défis que le gouvernement rencontre dans la mise en œuvre de l'administration fiscale.

C'était une occasion, à l'ouverture, de recueillir les suggestions des opérateurs économiques sur ce sujet et de contribuer à l'effort de modernisation et simplification du système fiscal ainsi qu'à son adaptation à l'environnement économique et social.

Enjeux du FONAREF

Emmanuel Shadary, représentant personnel du Premier Ministre, Bruno Tshibala en mission, a fixé les enjeux de ce forum. "Un nouveau Système Fiscal doit contribuer à une mobilisation accrue des recettes fiscales. Nous devons nous doter d'une nouvelle législation et une nouvelle réglementation qui soit mise en œuvre par une administration fiscale efficace. Une administration qui nous rappelle qu'il est plus facile pour un chat de passer par le trou de la petite aiguille qu'à un percepteur d'impôt d'entrer au ciel. C'est pour éviter que les assujettis soient à la merci de l'administration fiscale", a déclaré le Vice-premier Ministre, Ministre de l'intérieur.

Les quatre faiblesses du système fiscal

Cette action pilotée par le Ministre des Finances, Henri Yav Mulang, devrait permettre à la RD. Congo de disposer d'un nouveau cadre juridique normalisé, et aussi de se conformer, tant aux standards internationaux qu'aux normes communautaires, tout en répondant aux objectifs de bonne gouvernance. Une des avancées clés, dans la première journée des travaux a été le diagnostic sur la fiscalité. Elle a permis d'établir une meilleure traçabilité des maux qui rongent la mobilisation des ressources fiscales. "On ne construit pas une politique fiscale sans une réflexion stratégique", selon un opérateur marocain. Dans son diagnostic, il a relevé quatre faiblesses principales qui minent le système fiscal congolais.

Celles-ci ont été appuyées par tous les participants, que ce soit du côté des opérateurs économiques, de la société civile que des partenaires au développement. Véritable goulot d'étranglement de l'économie nationale, elles constituent aussi des obstacles majeurs à l'amélioration de l'environnement des affaires. Il s'agit, entre autres, de "l'étroitesse de l'assiette fiscale qui fait peser le fardeau sur une catégorie de personnes que ce qui rend notre système fiscal sur une population de plus de 80 millions d'habitants, notre pays ne compte que quelques 170.000 assujettis au système fiscal possédant un numéro fiscal d'impôts ; la lourdeur et la multiplicité des perceptions dont se plaignent les opérateurs économiques qui sont asphyxiés. A côté d'une dizaine d'impôts, il est perçu environs 400 taxes à caractère légal, parfois illégal.

Ce qui incite bon nombre d'assujettis à la fraude et à la corruption ; la prolifération des exonérations provenant des régimes fiscaux d'exception, souvent à l'efficacité peu évident, qui amenuisent les recettes fiscales et en crée un traitement discriminatoire des opérateurs économiques ; et la multiplicité d'intervenants administratifs et différentiations des procédures qui ne favorisent pas l'accomplissement des obligations fiscales et les relations entre l'assujetti et l'administration rendant ainsi notre système fiscal complexe qui est organisée en raison de la décentralisation administrative : national, provincial et local".

De l'Etat des lieux

Le Ministre Yav Mulang, qui assure la direction de ce Forum, a révélé qu'il existe 3 administrations fiscales nationales, 58 services d'assiettes au niveau national, 26 services financiers provinciaux, 260 services d'assiettes au niveau provincial, sans comptes les multiples services percepteurs au niveau des ETD. Toutes les régies financières notamment, la DGI, DGDA, DGRAD ont fait un état des lieux. Aussi, la FEC, l'ANEP, COPEMECO et la Société PPC BARNET ont abordé les différents points sur le système de prélèvement des impôts, droits des douanes et autres droits, taxes et redevances. Albert Yuma, le président de la Fec, a précisé que son institution fait face à d'autres services qui se comportent comme des régies financières. Pour lui, il faut réformer le système fiscal en mutualisant tous ces services afin de permettre à l'opérateur économique d'avoir un interlocuteur : le guichet unique. Les travaux se poursuivent ce matin avec d'autres thématiques.

Des options concrètes devant déboucher sur l'élaboration d'une nouvelle législation et réglementation fiscale y sont attendues fiévreusement par les opérateurs économiques.