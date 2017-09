Ile Maurice: Blanchiment d'argent soupçonné - Yerrigadoo prépare sa riposte légale

A Maurice, les travaux de construction d'une ligne ferroviaire s'ouvrent dans la douleur et la contestation.… Plus »

Après avoir dit cela, Ravi Yerrigadoo s'apprêterait aujourd'hui, mardi 12 septembre, sur la base de l'accusation d'escroquerie qui pèse contre Husein Abdool Rahim, à détruire la crédibilité du dénonciateur. Or, d'abord, Husein Abdool Rahim, n'a jamais caché cette affaire, et c'est d'ailleurs cette affaire qui l'a conduit au bureau de l'Attorney General. Mais cette stratégie de Yerrigadoo peut s'avérer à double tranchant, car en s'attaquant à la crédibilité du jeune homme, il ne fait que s'accuser lui-même d'avoir émis la lettre de clearance en faveur de quelqu'un qu'il détruit aujourd'hui.

«J'ai lu, ce matin (NdlR: lundi 11 septembre) dans l'express, un article très tendancieux, à mon égard, qui porte atteinte à mon honneur, mon intégrité et ma réputation, ainsi que celle de tout mon bureau, celle de l'Attorney General's Office. Je suis actuellement avec mes hommes de loi pour préparer ma riposte légale, pour faire préserver mes droits, et celle (sic) de mon bureau. En tout cas, ce que je peux ajouter, c'est que tout ce que j'aurais fait, je l'ai fait dans le cadre strictement légal de mes fonctions, en tant qu'Attorney General.» C'est le verbatim complet de la réaction de Ravi Yerrigadoo, hier, lundi 11 septembre. Déclaration faite à Radio One.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.