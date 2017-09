Ile Maurice: Blanchiment d'argent soupçonné - Des instructions manuscrites du montage

Une lettre manuscrite contenant des instructions précises pour le montage de cette affaire.

Celle de blanchiment d'argent soupçonné dans lequel l'Attorney General est impliqué, comme écrit dans l'express hier, lundi 11 septembre et ce mardi 12 septembre. Dans cette lettre figurent des explications, étape par étape, sur le plan de la prochaine mission des protagonistes en Suisse et en Angleterre. Cette note comprend aussi des explications sur la clearance que Husein Abdool Rahim a obtenue de la Financial Intelligence Unit de Maurice le 21 mars 2017 car il avait deux le 15 mars de la même année.

Ensuite s'enchaînent les étapes qu'ils devront suivre pour l'ouverture de comptes en Suisse. Les instructions se poursuivent avec «Go to Geneva - Open A/C» et «Go to UK - Claim bet in person». À l'arrière de la même feuille figure une lettre avec la même écriture. Celle-ci devait servir de modèle à être présentée à bet365 dans l'éventualité où il y aurait des gains supérieurs à 30 000 euros (Rs 1 229 100).

Qui a écrit ces instructions ?

Est-ce l'écriture de l'Attorney General ? Cette note, manuscrite, semble avoir été élaborée par Ravi Yerrigadoo lui-même au mois d'avril lors d'une rencontre avec Sylvio Sundanum, Dick Kwan Tat et Husein Abdool Rahim. Selon Me Ashley Hurhangee, l'un des deux avocats de Husein Abdool Rahim, si cette lettre a réellement été écrite par Ravi Yerrigadoo, les implications seraient très graves.

«Cela s'apparente à des instructions claires pour une entente délictueuse», explique-t-il. De plus, cela prouverait que l'Attorney General serait à l'origine de la mise sur pied d'une structure financière pour blanchir de l'argent. «L'autre question qui se pose est si cette note a été rédigée par Ravi Yerrigadoo, comment est-ce qu'elle est en possession de mon client ?» demande l'avocat.