Congo-Kinshasa: Face à la recrudescence de l'insécurité - Butembo - La démission des autorités du coin réclamée !

Il est clair que la majeure partie de la population de la ville de Butembo a ras-le-bol de l'insécurité qui sévit dans leur contrée. Cela se prouve vraisemblablement par ces grandes manifestations annoncées par la société civile qui, du reste, ont débuté le lundi 11 septembre 2017 aux fins de réclamer la démission de toutes leurs autorités urbaines, en l'occurrence le maire de la ville ainsi que les commandants de la police et de la FARDC.

Dans la droite ligne du programme tracé par la société civile de Butembo, les étudiants de l'Université Catholique de Graben, « UCG », située dans ladite ville, par un mémo rendu public le lundi dernier, réclament mordicus la démission du maire de la ville et son adjoint ainsi que le relèvement, sans délai, des commandants FARDC et Police de la ville. Eu égard à ce qui précède, ces étudiants appellent à la protection spéciale de leur site universitaire, du personnel et de leurs biens ainsi que l'installation des autorités capables de respecter la dignité humaine.

Et ce, d'autant plus que leur structure universitaire est, depuis neuf mois, signalent-ils, épicentre d'attaques répétitives, via des incursions des personnes armées, pillages et actes de vandalisme ainsi que des agressions corporelles à l'endroit des étudiants et de tout le personnel estudiantin. Subséquemment, avec cet appel des étudiants, la ville de Butembo a connu une situation très tendue lors de cette journée, il n'y avait presque pas d'engouement et pis encore, des tirs ont été entendus dans quelques périphéries de cette ville, apprend-t-on.

Semaine bouillante

Il s'avère plausible de souligner que cette revendication renforce, sans doute, la démarche de la société civile qui exige, avant tout, la démission du maire Sikuli Uvasaka Makala. D'emblée, il faudrait indiquer que toute cette semaine semble chaude dans ce coin de la RD. Congo. Voilà ! Hormis, la manifestation du lundi, ces cadres de la société civile ont prévus plusieurs autres revendications au cours de cette même semaine. A part cette journée du lundi, la journée ville-morte, sans véhicule, ni moto est maintenue pour ce mardi. En même temps, des marches, des journées sans radio et d'autres genres des manifestations seront à observer tout au long de cette semaine. Cependant, loin de ces tergiversations dans cette ville, il semble opportun que le Gouvernement central trouve des soulions idoines pour remédier à ces problèmes d'insécurité aux fins d'instaurer l'accalmie de ce coin du pays.