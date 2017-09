Cameroun: Me Dieudonné Happi - L'avocat de Samuel Eto'o

Révélé aux yeux du public sportif en 2014 après la malheureuse aventure des Lions indomptables du Cameroun au Brésil, après un article dans un journal de la place qui faisait entendre que son client Samuel Eto'o avait été entendu à la police judiciaire et que son passeport lui avait été retiré, Me Dieudonné Happi dans une interview accordée à Africa24, avait botté en touche ces accusations en les qualifiant d' « allégations ».

C'est donc un proche de Samuel Eto'o, habitué des milieux sportifs, qui vient de bénéficier de la lourde responsabilité de diriger le football camerounais pour les six prochains mois. Il sera accompagné dans cette mission par d'autres collaborateurs dont la plupart sont des juristes. Né le 26 novembre 1951, Dieudonné Happi a réalisé son rêve d'enfance, celui d'être avocat. C'est cette ambition tenace qui a guidé sa scolarité tel un fil d'Ariane.

Après des études secondaires aux lycées de Buea et de Manengouba, il passe finalement son baccalauréat dans un lycée français. Dès lors, le jeune Dieudonné se voit déjà. Il se plonge résolument dans des études de droit aux universités de Rouen et d'Angers. Un Deug, une licence et une maîtrise en droit sont au bout de son cursus. L'étudiant se rapproche ainsi de son rêve. Parti du Cameroun en 1977, il prend l'avion du retour en 1981 où il a rendez-vous avec son destin.

Admis en stage d'avocat en 1983, il peut en 1985 enfiler la tant désirée robe noire qui lui permet de siéger au sein de l'ordre national des avocats. Fuyant la saturation qui guette les grandes cités Douala et Yaoundé, il se met dans la peau de pionnier en allant ouvrir son cabinet dans la toute nouvelle province de l'Extrême- Nord. En dehors de Samuel Eto'o, il s'occupe aussi entre autres de l'image de Fabrice Ondoa et Gael Enganamouit. Au plan politique, il a milité à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp).