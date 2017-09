Les rideaux sont tombés à la 2ème édition de l'Expo-Béton qui a fermé ses portes le 10 septembre dernier après quatre jours d'intense activité. Très remarquable, la Société Congolaise des Postes et Télécommunications, SCPT, est fière de sa participation au salon de construction, avec un bilan très positif.

Grâce à la politique managériale imposée par son DG. a.i, Patrick UMBA, la SCPT a attiré bon nombre des visiteurs grâce à ses innovations en matière postale et à l'Internet haut débit offert gratuitement aux exposants grâce à la fibre optique.

"Nous remercions les organisateurs pour le professionnalisme. Vraiment nous sommes satisfaits. Nos félicitations à Jean BAMANISA, Président de l'Expo-Béton", a déclaré Patrick UMBA. Le bilant est largement positif en terme de participation et de la visibilité de la SCPT qui a saisi cette opportunité, pour présenter au public ses produits phares notamment, la fibre optique qui est une grande réalité en RDC. "Je crois que la presse, les visiteurs ainsi que les tenanciers de stands des entreprises, ont eu l'occasion d'expérimenter la véritable Internet haut débit grâce à la Fibre optique. Car, la SCPT a mis à la disposition de tous les participants du wifi gratuit, du début à la fin de l'expo", se réjouit le DG a.i de la SCPT.

Fibre optique : l'axe Kasumbalesa-Kasanya déjà opérationnelle

Ceci résulte d'un travail énorme abattu par l'entreprise sur la phase 1 Kinshasa -Moanda pour améliorer la qualité de la fibre. Ce qui a permis à la SCPT d'être à mesure d'offrir une connexion Internet performante, à haut débit, sans interruption. "Nous avons eu la précaution d'avoir la connectivité dans l'axe Kinshasa -Brazzaville afin de sécuriser davantage notre signal d'Internet et maintenir la qualité du trafic au profit de nos populations", a-t-il indiqué. Toutefois, la 2ème phase de sécurisation de l'axe Kinshasa vers Kasumbalesa jusqu'à Sakanya est déjà opérationnelle.

Dans les jours qui viennent, la SCPT va pouvoir connecter les clients. Les travaux de liaison entre RDC-Angola, signale-t-on, évoluent aussi normalement et bientôt on aura des trafics prêts. Par ailleurs, l'Expo-Béton 2017 a suscité plusieurs retombées positives en faveur de la SCPT qui va répéter ces genres de rencontre. "Notre participation a été bénéfique en termes des partenariats et clientèles. Vraiment, nous avons reçu un feedback très positif", soutient Patrick UMBA. Sur ce, la SCPT est en train de peaufiner un projet avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire dont l'idéal consiste à connecter les différentes Universités congolaises à l'Internet haut débit. Ce sont des réalités que la SCPT va mettre en place pour permettre aux étudiants et chercheurs d'avoir accès dans les bibliothèques numériques du monde.

Des innovations au service postal !

En ce qui concerne la poste, les visiteurs ont été très émerveillés de découvrir une nouvelle réalité de la Poste congolaise qui est à l'heure de la modernité et de l'innovation. L'Expo-Béton 2017 a été une véritable aubaine pour la SCPT de promouvoir son nouveau service « Tracing» qui est un système de traçabilité de colis à l'aide duquel le client peut, désormais, lui-même, vérifier le parcours de son courrier en temps réel sur le site web : www.scpt.cd. "Avec cette innovation, nous donnons la possibilité au client de suivre le parcours de son colis pour savoir exactement à quel endroit il se trouve", souligne le numéro Un du géant postal en RDC.

S'adaptant aux normes et standards internationaux, la SCPT offre, à travers son service postal EMS, l'expédition en express de tous courriers d'entreprise (documents, courriers confidentiels, factures mensuelles, relevés, etc.) partout en RDC et vers plus 170 destinations à travers le monde. "Nous allons travailler davantage pour redynamiser les choses dans une SCPT qui est au rendez-vous de la révolution de la modernité prônée par le Chef de l'Etat, son Excellence Joseph KABILA", martèle Patrick UMBA avec ferveur.