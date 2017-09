Congo-Kinshasa: Rattrapage !

La réunion tripartite, CNSA-Gouvernement et CENI, prévue hier lundi, 11 septembre 2017, pour l'évaluation du processus électoral, n'aura été qu'une chimère. Rien n'a été au rendez-vous.

Encore que le Premier ministre, Bruno Tshibala, se trouve en visite officielle en Europe. Pendant ce temps, Nangaa s'active pour que le vote à venir soit électronique. Là-dessus, encre et salive coulent déjà dans plusieurs milieux, pour soutenir ou dénigrer la démarche. Mais, bien plus, c'est la date du 15 septembre 2017, c'est-à-dire dans 72 heures exactement, qui accroche. C'est une occasion pour les Députés nationaux et Sénateurs de reprendre le chemin de l'hémicycle, après trois mois de vacances parlementaires qui les a conduits certainement à s'imprégner des réalités dans leurs circonscriptions électorales respectives. Ce faisant, ils sont appelés à produire leurs rapports de vacances parlementaires.

En effet, la session qui s'ouvre est essentiellement budgétaire. Députés et Sénateurs devront se racheter pour éviter la bévue de la session de septembre de l'année passée où les contraintes politiques ont conduit au changement des Gouvernements et, comme tel, à la non adoption de cette loi qui permet à l'Etat de se doter des moyens pour son fonctionnement. En effet, Matata avait déposé son budget sans pouvoir le défendre devant la représentation nationale. Le Gouvernement Samy Badibanga, qui l'a succédé, n'a pu se livrer à cet exercice, bien qu'ayant passé plus de 100 jours à l'Hôtel du Gouvernement. Pays fonctionnant alors sous le régime des crédits provisoires, c'est à l'avènement de Bruno Tshibala que, finalement, la loi de finances pour l'exercice 2017 a été adoptée à la session ordinaire de mars 2017, en marchant sur les prescrits constitutionnels.

Ainsi donc, cette session devra permettre au parlement, dans ses deux chambres, de se pencher sérieusement sur le budget exercice 2018. Parler de l'examen de ce texte exige d'abord que le Gouvernement dépose le projet du budget au parlement, dans le délai prévu. Mais, le fait que beaucoup de gens dans certains cercles restreints du pouvoir susurrent un éventuel changement du Gouvernement, donne à penser que la situation de septembre dernier pourrait bien se répéter ; les mêmes causes produisant les mêmes effets. Car, les tractations qui s'en suivent dans pareil cas, trainent toujours en longueur. Si l'on n'en est pas encore là, lieu de signaler que la présente session du parlement, outre le vote du budget, doit traiter d'autres matières dont l'importance n'est pas à démontrer. Il y a l'adoption des lois essentielles, pour permettre à la Centrale électorale de finaliser le processus électoral en cours.

Entre autres, la loi sur la répartition des sièges par circonscriptions électorales, la loi portant révision de la loi électorale dans sa disposition conditionnant la tenue des élections à la fin du processus de recensement général, dont la durée n'était connue de personne. C'est donc sur pied de ces lois essentielles que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) se décidera d'annoncer le calendrier électoral. Or, de part le temps qui court, difficile de dire quand prendront fin les opérations d'enrôlement dans la province du Kasaï central et dans une partie de la Lomami, pour l'établissement d'un fichier électoral complet. Qu'à cela ne tienne, Députés et Sénateurs sont appelés à se rattraper, pour éviter d'énerver les textes légaux.