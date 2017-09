Congo-Kinshasa: Maître Gims en concert le 16 septembre à Kinshasa

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de… Plus »

Les jeunes branchés en mode hip-hop-Rap en trouveront sans doute pour leur compte, les vieux aussi, la musique de Maître Gims étant trans-générationnelle. Le répertoire fourni de la star avec des chefs d'œuvre tels que « Bella », « La chute », « Est-ce que tu m'aimes », « Tu vas manquer », « Épuisé », « Subliminal », « Saper comme jamais », etc, seront au rendez-vous pour pimenter la soirée et hisser le public au firmament de l'extase sur fond d'émotions que vont procurer les sonorités d'une musique voulue intelligente, sans fioritures ni frasques inutiles.

Lunettes toujours teintées, charisme de fer et allures BCBG, Maître Gims posera ses valises très bientôt à Kinshasa pour un concert live qui risque d'être l'évènement marquant du dernier trimestre 2017. Une date à retenir : le 16 septembre, exactement dans quatre jours. C'est au Shark Club que le fils biologique de Djuna Djanana, ex-chanteur de Viva-la-Musica, devenu star planétaire et dont l'aura ne cesse d'illuminer les cœurs de ses nombreux fans à travers le monde, va prester. Un spectacle au doigt et à l'œil est attendu par le public Kinois qui a appris à flirter avec la star via la télé ou encore les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.