Madagascar: Observation spatiale - Un centre de compétence national en vue

L'atelier sur la mise en place du centre de compétence national sur l'observation spatial tombe à point nommé. Ayant réuni des acteurs publics et privés œuvrant dans le domaine du sauvegarde de l'environnement, l'évènement (de deux jours) est le fruit de l'initiative entre le MESUPRES et l'IRD ou Institut de recherche sur le développement. L'évènement était l'occasion pour les participants de s'atteler des questions stratégiques et techniques relatives à l'observation spatiale à Madagascar.

D'autant plus que le terme en lui-même prête à penser à des films de fiction. Grandement utilisée dans les pays développés, la télédétection se définit par « un procédé scientifique qui permet l'acquisition d'information à distance, sans contact direct avec l'objet détecté ». Appliqué dans le domaine environnemental, le principe permet d'avoir des données fiables mais également d'effectuer des suivis et des contrôles des zones protégées.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.