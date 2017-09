Madagascar: Commerce extérieur - Une agence unique prônée par l'AFD

L'AFD veut que Madagascar mette en place une agence de promotion des exportations.

Une seule agence pour la promotion des exportations de Madagascar. C'est ce qu'a soutenu le directeur de l'Agence Française de Développement (AFD), Jérôme Bertrand-Hardy, lors de sa rencontre avec le ministre du Commerce et de la Consommation, Nourdine Chabani, hier. Cette rencontre vise en effet à faire avancer ce projet au plus vite. D'après les explications du Ministère, l'idée est de créer une association reconnue d'utilité publique qui reprendrait un certain nombre d'activités existantes d'appui dont certains sont déjà financées par l'AFD.

Il s'agit de CAP EXPORT, un projet de la CCIFM (Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar), qui vise à appuyer les PME exportateurs, de ITBM (International Trade Board of Madagascar), centre de ressources pour le commerce international, dont l'objectif était de former les PME pour aller vers les marchés d'exportation, d'animer des groupes d'entreprises spécialisées afin de leur permettre de s'ériger en cluster. Pour mettre en place cette association qui sera sous tutelle du Ministère du Commerce, l'AFD est prête à apporter un financement de 4 millions d'Euros.