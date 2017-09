Madagascar: Tennis / Championnats d'Afrique - Les filles battues par les Tunisiennes

Après la victoire de la veille devant les Kenyanes, les jeunes raquettes malgaches ont été battues par les Tunisiennes pour la deuxième journée des Championnats d'Afrique par équipes U12 au Maroc.

C'est par deux victoires à un, que les joueuses malgaches ont perdu cette rencontre. Maholy Razakaniaina a battu Tajina Ranga par deux (6/2 et 6/3). Miotisoa Rasendrasoa ,pour sa part s'est inclinée face à Berriri Chahd par deux sets à zéro, (4-6 et 5-7). Dans le match du double décisif, les filles ont perdu par 6-3 et 6/1. Les filles affronteront ce jour les Béninoises. Du côté des garçons, la bande à Mahefa sera aux prises des Ghanéens ce jour sur les courts de Moudir Tennis Académie de Casablanca.

Pour rappel lors du premier match les Malgaches ont battu les Rwandais par trois victoires à zéro. Mahefa s'est offert de Hakizumwami par deux sets à zéro, (6-1 et 6-3). Johnny a pris le dessus sur Emmanuel par 6-1 et 7-5 avant que la paire Anthony et Ugo s'imposent face à Emmanuel-Fabrice 6-0 et 6-2.