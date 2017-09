Madagascar: Projet PASSAT - Le site de décharge de Tsongobory en cours de transformation

Travaux de réhabilitation en cours à Tsongobory.

Après avoir accumulé 20.000 tonnes de déchets, l'ancien site de décharge de Tsongobory de la ville de Toliara va être transformé, avec l'action commune de l'ONG Welthungerhilfe (WHH) et de la Commune Urbaine de Toliara.

Enfin une grande action d'assainissement à Toliara ! Depuis plus de 60 ans, la Commune Urbaine de cette ville a déposé ses déchets au niveau d'un site de décharge sauvage à Tsongobory, à la limite nord de la ville, sur la RN9. Ce site saturé a été délaissé depuis mars 2017 suite à la construction d'un nouveau Centre de Stockage et de Valorisation des Déchets (CSVD) par la WHH. Mais depuis, il reflétait l'extrême pauvreté qui existe dans le sud. En effet, le site de décharge de déchets de Tsongobory, qui se trouve sur une zone basse et inondable est devenu depuis une dizaine d'années un lieu d'habitation malgré le danger pour la santé et l'odeur dégagée par les déchets et les déjections humaines. Plusieurs chiffonniers, dont des enfants, passent leur temps à fouiller dans les poubelles dans l'espoir de trouver des matériaux à trier, en s'exposant eux-mêmes à des dangers pénibles pour leur vie.

Tourisme. Depuis toujours, la décharge de déchets de Tsongobory était mal placée. Située devant la belle plage « La batterie », elle empêchait les touristes de profiter du site. De plus, pour toute la population, Tsongobory est un puits de maladies infectieuses, dont la nappe phréatique et l'air sont pollués, les déchets s'éparpillent partout et les conditions d'hygiène et de santé publique sont véritablement catastrophiques. La réhabilitation du site n'était pas prévue par le projet PASSAT. Mais avec ces enjeux précités, la WHH a décidé, selon ses représentants, de lancer cette action pour offrir une nouvelle vie à Tsongobory. Cette action a été lancée officiellement hier, avec le système HIMO. Selon les initiateurs du projet, environ 200 personnes issues des fokontany de Tsongobory et d'Anketraka vont travailler dans les prochaines semaines pour débarrasser une première partie des déchets, avant de laisser la place aux gros engins qui continueront les travaux. C'est la première fois à Madagascar qu'un ancien site de décharge sera fermé selon les règles environnementales requises, et sera rendu à la population riveraine et la Commune Urbaine.