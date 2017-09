Madagascar: Aléa des Possibles - Une journée solidaire samedi prochain

Le monde du cirque est encore très peu connu et vulgarisé à Madagascar. Et puis, lorsqu'il n'y a même pas de chapiteau ou de salle pour en faire, normal que les artistes de cette discipline ne soient pas aussi connus que les chanteuses tropicales.

Mais la scène existe quand même, et avec des projets et des interventions ici et là, quelques petits enfants ont l'occasion d'apprécier le cirque. Pour la compagnie Aléa des Possibles, ce n'est pas une raison de ne pas se produire ou de partager cet art. Des représentations, elle en fait. Et cela depuis des années. Et parfois même pour des raisons caritatives. Ce samedi, Aléa des Possibles organise une journée solidaire à l'Is'Art Galerie, intitulée « Mandeha ny mandeha », où elle rencontrera le grand public pour quelques animations qui s'y tiendront jusqu'au soir.

Cette journée sera un élan du cœur au profit de l'association pour que l'équipe puisse poursuivre ses activités. A 15h, il y aura des spectacles par les enfants du programme Alpha'Art, suivi d'une initiation aux arts du cirque pour les enfants de 6 à 16 ans. Il s'agira notamment d'équilibre sur objets, d'acrobaties et de portées et jonglages. A 20h, place au cabaret cirque avec les artistes de la Compagnie Aléa des Possibles, avant le concert avec Eka Zaho. Et toute la journée, une visite du show room Aléa des Possibles, avec l'exposition de plusieurs accessoires de la compagnie, mais également des portraits par des dessinateurs sur place, ainsi que des petites pâtisseries avec Daisy Cake.